ماذا ينتظرك من مباريات اليوم الثلاثاء؟

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٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

الأهلي

يشهد اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، والأبرز عندما يواجه النادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، على ملعب برج العرب، كما يلتقي الإسماعيلي بالمقاولون العرب في ملعب الجيش بالسويس، وفي الدوري الإنجليزي يواجه مانشستر يونايتد نظيره ولفرهامبتون، أما في الدوري الإسباني، فيحل برشلونة ضيفًا على فياريال في ملعب لا سيراميكا بالجولة 30 من الليجا، كما يستضيف أتلتيكو نظيره جيرونا في واندا متروبوليتانو، أما في الدوري الإيطالي، فيحل يوفنتوس المتصدر ضيفا على كالياري.

وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي: - الدوري المصري إنبي × الإنتاج الحربي - الساعة الخامسة مساء الإسماعيلي × المقاولون العرب - الساعة الخامسة مساء الاتحاد السكندري × الأهلي - السابعة والنصف مساء - الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد – التاسعة