انت الان تتابع الإنتاج ضيفًا ثقيلًَا على إنبي في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص

الانتاج الحربي

يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساء، لقاء نادي إنبي أمام نظيره الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018- 2019)، وشهد لقاء الدور الأول بين الفريق البترولي والعجلات الحربية، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة العاشرة على استاد السلام، التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، سجل ثنائية إنبي حينها عمرو الحلواني ومحمود قاعود، بينما سيجل ثنائية الإنتاج الحربي محمود كابونجا وموسى دياوارا، وكان يقود المباراة تحكيميا محمود بسيوني، بينما كان خالد متولى مدربًا للفريق البترولي.

Advertisements

ويتذيل إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، جدول الترتيب حيث يأتي في المركز الثامن عشر، برصيد 23 نقطة جمعها من 26 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 11 وخسر في 11، وسجل الفريق 27 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 36 هدفًا، بفارق نقطة عن النجوم صاحب المركز السابع عشر. في المقابل يحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني