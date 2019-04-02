برشلونة في ضيافة فياريال المتعثر اليوم بالليجا

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يحل برشلونة اليوم الثلاثاء ضيفًا ثقيلًا على فياريال المتعثر بالدوري الإسباني، حيث يبحث البرسا عن مواصلة الانتصارات وحسم لقب الدوري مبكرًا للتفرغ لدوري أبطال أوروبا

يستقبل فياريال اليوم الثلاثاء نظيره برشلونة على ملعب لاسيراميكا في تمام الساعة 9:30 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 30 من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2018- 2019، ويحتل البرسا بقيادة مدربه إيرنيستو فالفيردي صدارة جدول الترتيب برصيد 69 نقطة جمعها من خلال الفوز في 21 مباراة والتعادل في 6 مباريات وخسارة مواجهتين، أما فياريال بقيادة مدربه خافيير كاييخا فيحتل المركز الـ17 برصيد 29 نقطة جمعها من خلال الفوز في 6 مباريات والتعادل في 11 مباراة وخسارة 12 مواجهة أخرى.

الحالة الفنية يدخل برشلونة اليوم بمعنويات عالية، بعد الفوز في الجولة الماضية على إسبانيول بهدفين دون رد من توقيع ليونيل ميسي، ليسجل النجم الأرجنتيني الهدف رقم 40 للموسم العاشر على التوالي في جميع المسابقات، أما فياريال ففرط في تقدمه بهدفين دون رد أمام سيلتا فيجو قبل أن يخسر بنتيجة 3-2 بركلة جزاء في

الحالة الفنية يدخل برشلونة اليوم بمعنويات عالية، بعد الفوز في الجولة الماضية على إسبانيول بهدفين دون رد من توقيع ليونيل ميسي، ليسجل النجم الأرجنتيني الهدف رقم 40 للموسم العاشر على التوالي في جميع المسابقات، أما فياريال ففرط في تقدمه بهدفين دون رد أمام سيلتا فيجو قبل أن يخسر بنتيجة 3-2 بركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المواجهة. ويتصدر برشلونة جدول الترتيب بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، بينما تبتعد الغواصات الصفراء بفارق نقطة واحدة عن أول مراكز الهبوط. ويمر برشلونة بفترة جيدة للغاية، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط منذ اليوم الأخير من شهر يناير الماضي، وأتت تلك الخسارة أمام جيرونا في السوبر الكتالوني، وحقق البرسا الفوز في آخر 6 مباريات خاضها في الدوري. Advertisements وقبل مباراة سيلتا فيجو، تمكن فياريال من الفوز بأربع مباريات على التوالي، ووصل "الغواصات الصفراء" إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي بإقصاء زينيت سان بطرسبرج الروسي في دور الـ16، بالفوز بمجموع المباراتين 5-2. الغيابات

يغيب عن برشلونة في مباراة اليوم لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي البالغ من العمر 21 عامًا، حيث لا يزال يتعافى من الإصابة التي يعاني منها منذ مباراة أولمبيك ليون في دور الـ16 من مسابقة الغياباتيغيب عن برشلونة في مباراة اليوم لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي البالغ من العمر 21 عامًا، حيث لا يزال يتعافى من الإصابة التي يعاني منها منذ مباراة أولمبيك ليون في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا ، ومن المتوقع أن يلحق بمباراة مانشستر يونايتد في دوري الأبطال يوم 10 من شهر أبريل الجاري. كما تحوم الشكوك حول لحاق حارس البرسا الثاني جاسبر سيليسين بموقعة اليوم، وعلى الجانب الآخر تحوم الشكوك حول مشاركة رباعي فياريال في لقاء اليوم وهم: برونو سوريانو وخافي فويجو وجومي كوستا وجيرارد مورينو. التشكيل المتوقع

فياريال: أسينخو- رويز- جونزاليز- ماريو- ألفونسو- كازورلا- مورلانيس- كوينتيلا- إبيورا- تشوكويزي- إيكامبي. التشكيل المتوقعأسينخو- رويز- جونزاليز- ماريو- ألفونسو- كازورلا- مورلانيس- كوينتيلا- إبيورا- تشوكويزي- إيكامبي. برشلونة: تير شتيجن- ألبا- لينجليت- بيكيه- روبرتو- أرثر- بوسكيتس- راكيتيتش- كوتينيو- سواريز- ميسي. المواجهات المباشرة

تواجه الفريقان 41 مرة منذ موسم 1998- 1999، وحقق البرسا في تلك الفترة الفوز في 24 مباراة، مقابل 8 انتصارات لفياريال، وتعادل الفريقان في 9 لقاءات أخرى. المواجهات المباشرةتواجه الفريقان 41 مرة منذ موسم 1998- 1999، وحقق البرسا في تلك الفترة الفوز في 24 مباراة، مقابل 8 انتصارات لفياريال، وتعادل الفريقان في 9 لقاءات أخرى. ولم يخسر برشلونة على ملعب فياريال في آخر 12 عامًا، حيث يعود آخر انتصار للغواصات الصفراء على ملعبهم أمام العملاق الكتالوني إلى شهر أكتوبر من عام 2007 بنتيجة 3-1. التوقعات

يمر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بفترة توهج في الآونة الأخيرة، ومن غير المتوقع أن ينخفض مستواه في المباريات المقبلة، فبعد أن نجح الساحر الأرجنتيني في تسجيل ثنائية بشباك إسبانيول، من المتوقع أن يواصل تألقه في مباراة اليوم أمام فياريال. التوقعاتيمر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بفترة توهج في الآونة الأخيرة، ومن غير المتوقع أن ينخفض مستواه في المباريات المقبلة، فبعد أن نجح الساحر الأرجنتيني في تسجيل ثنائية بشباك إسبانيول، من المتوقع أن يواصل تألقه في مباراة اليوم أمام فياريال. وعلى الجانب الآخر، يبدو أن الوضع الصعب لفياريال في جدول الترتيب، سيمنح مباراة اليوم الكثير من الدراما، خاصة أن مستوى الغواصات الصفراء لم يكن سيئًا للغاية في الآونة الأخيرة، وسيتطلع فياريال للخروج بالنقاط الثلاث من مواجهة اليوم. وفيما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد X جيرونا الساعة 7:30 مساء. وفيما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني:أتلتيكو مدريد X جيرونا الساعة 7:30 مساء. إسبانيول X خيتافي الساعة 8:30 مساء.

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