انت الان تتابع اتحاد الكرة يعلن حكام مواجهات اليوم في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص
جهاد جريشة
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكر القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، عضو مجلس الجبلاية، أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء، في الدوري الممتاز (2018-2019)، وسيقود محمود البنا، لقاء الإسماعيلي أمام المقاولون العرب، وسيعاونه الثنائي عبد الفتاح عريشة وأحمد نوفل، بينما سيكون عبد الله عكاشة حكمًا رابعًا، وكل من عبد العزيز السيد ومحمد عبد العزيز حكمًا خامسًا، في المباراة التي ستقام في تمام الساعة الخامسة مساءً، على استاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الجولة السادسة والعشرين.
بينما سيقود الحكم أحمد حمدي مواجهة إنبي أمام الإنتاج الحربي، وسيعاونه الثنائي هاني العرافي وخالد السيد، وسيكون علي الكيكي حكمًا رابعًا، وكل من حسام الجلاد ومحمد عباس قابيل حكمًا خامسًا، في المباراة، التي ستقام في تمام الساعة الخامسة مساءً، على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، ضمن مواجهات الجولة السابعة
بينما سيقود الحكم الدولي المونديالي جهاد جريشة لقاء الاتحاد السكندري والنادي الأهلي، وسيعاونه الثنائي أحمد حسام طه وهاني خيري، بينما سيكون عمرو الشناوي حكمًا رابعًا، وكل من طارق مجدي وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا، في المباراة، التي ستقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على استاد الجيش ببرج العرب، في الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن حكام مواجهات اليوم في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.