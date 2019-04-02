انت الان تتابع اتحاد الكرة يعلن حكام مواجهات اليوم في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص

جهاد جريشة Advertisements

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكر القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، عضو مجلس الجبلاية، أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء، في الدوري الممتاز (2018-2019)، وسيقود محمود البنا، لقاء الإسماعيلي أمام المقاولون العرب، وسيعاونه الثنائي عبد الفتاح عريشة وأحمد نوفل، بينما سيكون عبد الله عكاشة حكمًا رابعًا، وكل من عبد العزيز السيد ومحمد عبد العزيز حكمًا خامسًا، في المباراة التي ستقام في تمام الساعة الخامسة مساءً، على استاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الجولة السادسة والعشرين.

بينما سيقود الحكم أحمد حمدي مواجهة إنبي أمام الإنتاج الحربي، وسيعاونه الثنائي هاني العرافي وخالد السيد، وسيكون علي الكيكي حكمًا رابعًا، وكل من حسام الجلاد ومحمد عباس قابيل حكمًا خامسًا، في المباراة، التي ستقام في تمام الساعة الخامسة مساءً، على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، ضمن مواجهات الجولة السابعة