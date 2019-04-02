انت الان تتابع مدافع ساوثهامبتون عن صلاح: من الرائع مواجهة الأفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص
محمد صلاح
قال مدافع ساوثهامتبون ريان بيرتراند إنه سيركز كثيرًا على نقاط ضعف نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في مباراة ساوثهامبتون وليفربول مساء الجمعة المقبلة، وسيتطلع ساوثهامبتون لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، خاصة أنه يبتعد بمركزين فقط عن أول المراكز المؤدية للهبوط، بينما يبحث ليفربول عن تحقيق الفوز لمواصلة تصدره لجدول الترتيب في منافسته الشديدة مع حامل اللقب مانشستر سيتي، وعن مواجهة صلاح قال بيرتراند: من الرائع دائمًا اللعب أمام أفضل اللاعبين، فهذا هو سبب ممارستنا لكرة القدم".
وأضاف حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "لن أغير من طريقة تحضيري لمواجهة صلاح، سأتابع نقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة به، والتركيز بشكل أكبر على اللعب على نقاط ضعفه". ومن المتوقع أن تكون مباراة يوم الجمعة مثيرة، بسبب ابتعاد ساوثهامبتون عن أول مراكز الهبوط بـ5 نقاط فقط مع تبقي 7 مباريات على نهاية الموسم،
ومن المتوقع أن تكون مباراة يوم الجمعة مثيرة، بسبب ابتعاد ساوثهامبتون عن أول مراكز الهبوط بـ5 نقاط فقط مع تبقي 7 مباريات على نهاية الموسم، في الوقت الذي يتصدر فيه ليفربول جدول الترتيب بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي والذي سيستقبل كارديف سيتي يوم الأربعاء المقبل.
وعن تلك المواجهة قال بيرتراند: "المباراة المهمة بالنسبة للفريقين، فهم ينافسون على اللقب، ويملكون فرصة كتابة التاريخ بالتتويج باللقب الأول منذ فترة طويلة، وبدورنا نحتاج للنقاط لأسباب مختلفة، وستكون المنافسة شديدة وأتطلع لتلك المواجهة".
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