انت الان تتابع مدافع ساوثهامبتون عن صلاح: من الرائع مواجهة الأفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص

محمد صلاح

قال مدافع ساوثهامتبون ريان بيرتراند إنه سيركز كثيرًا على نقاط ضعف نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في مباراة ساوثهامبتون وليفربول مساء الجمعة المقبلة، وسيتطلع ساوثهامبتون لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، خاصة أنه يبتعد بمركزين فقط عن أول المراكز المؤدية للهبوط، بينما يبحث ليفربول عن تحقيق الفوز لمواصلة تصدره لجدول الترتيب في منافسته الشديدة مع حامل اللقب مانشستر سيتي، وعن مواجهة صلاح قال بيرتراند: من الرائع دائمًا اللعب أمام أفضل اللاعبين، فهذا هو سبب ممارستنا لكرة القدم".

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وأضاف حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "لن أغير من طريقة تحضيري لمواجهة صلاح، سأتابع نقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة به، والتركيز بشكل أكبر على اللعب على نقاط ضعفه". ومن المتوقع أن تكون مباراة يوم الجمعة مثيرة، بسبب ابتعاد ساوثهامبتون عن أول مراكز الهبوط بـ5 نقاط فقط مع تبقي 7 مباريات على نهاية الموسم،