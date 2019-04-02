العودة للمربع الذهبي هدف اليونايتد أمام وولفرهامبتون

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يبحث مانشستر يونايتد عن تحقيق الانتصار اليوم على حساب وولفرهامبتون للعودة من جديد إلى المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

يستقبل وولفرهامبتون اليوم الثلاثاء نظيره مانشستر يونايتد في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب مولينيو، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 33 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، ويحتل اليونايتد بقيادة المدرب أولي جونار سولسكاير المركز الخامس برصيد 61 نقطة جمعها من خلال الفوز في 18 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 6 مواجهات أخرى، بينما يحتل وولفرهامبتون بقيادة مدربه نونو إسبريتو المركز السابع برصيد 44 نقطة جمعها من خلال الفوز في 12 مباراة والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 11 مواجهة أخرى.

المواجهات المباشرة وولفرهامبتون، الذي أطاح بمانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي، يتطلع للفوز الشياطين الحمر مرتين في موسم واحد، للمرة الأولى منذ موسم 1979- 1980. وفي آخر 4 مباريات بين الفريقين على ملعب مولينيو، تبادل الفريقان الفوز، وانتهى آخر لقاء بفوز اليونايتد بخماسية نظيفة في



وولفرهامبتون، الذي أطاح بمانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي، يتطلع للفوز الشياطين الحمر مرتين في موسم واحد، للمرة الأولى منذ موسم 1979- 1980. المواجهات المباشرةوولفرهامبتون، الذي أطاح بمانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي، يتطلع للفوز الشياطين الحمر مرتين في موسم واحد، للمرة الأولى منذ موسم 1979- 1980. وفي آخر 4 مباريات بين الفريقين على ملعب مولينيو، تبادل الفريقان الفوز، وانتهى آخر لقاء بفوز اليونايتد بخماسية نظيفة في عام 2012. وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد بالتعادل 1-1، بتسجيل فريد لليونايتد وجواو موتينيو لوولفرهامبتون. وولفرهامبتون

لم يحقق وولفرهامبتون سوى انتصار وحيد في آخر 6 مباريات خاضها في الدوري، وتعادل في 3 لقاءات وخسر مواجهتين. وولفرهامبتونلم يحقق وولفرهامبتون سوى انتصار وحيد في آخر 6 مباريات خاضها في الدوري، وتعادل في 3 لقاءات وخسر مواجهتين. ولم يخسر وولفرهامبتون في آخر 7 مباريات خاضها على ملعبه في جميع المسابقات، وحقق الانتصار في 6 مباريات منها. ويعد وولفرهامبتون أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف العكسية هذا الموسم، بواقع 4 أهداف، 3 أهداف منها عبر كونور كودي وهدف عبر مات دوهيرتي. وساهم الثنائي راؤول خيمينيز وديوجو جوتا في تسجيل 11 هدفًا من آخر 15 هدفًا سجلها وولفرهامبتون في الدوري من خلال تسجيل 6 و5 أهداف على الترتيب. مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد جمع مانشستر يونايتد نقاطا أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي، منذ أن تولى أولي جونار سولسكاير تدريب الفريق خلفًا لجوزيه مورينيو، حيث جمع اليونايتد 35 نقطة أكثر بنقطة من حصيلة النقاط التي جمعها ليفربول في نفس الفترة. Advertisements وخسر مانشستر يونايتد آخر مباراتين خاضهما الفريق خارج ملعبه في جميع المسابقات، حقق قبلها اليونايتد الفوز في 9 مباريات متتالية خارج ميدانه في جميع المسابقات. ولم يحقق مانشستر يونايتد سوى انتصار وحيد في 9 مباريات خاضها أمام أصحاب المراكز السبعة الأولى، وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلها. وآخر مرة فشل فيها مانشستر يونايتد في التغلب على فريق صاعد حديثًا سواء على ملعبه أو خارجه، كان في موسم 2002- 2003 حيث تعادل على أرضه وخسر خارج أرضه أمام مانشستر سيتي. وساهم النجم الفرنسي بول بوجبا في تسجيل 5 أهداف من آخر 8 أهداف سجلها مانشستر يونايتد في الدوري، من خلال تسجيل هدفين وصناعة 3 أخرى. ومنذ ظهوره مع مانشستر يونايتد للمرة الأولى في شهر فبراير من عام 2016، سجل ماركوس راشفورد 45 هدفًا مع الشياطين الحمر في جميع المسابقات، أكثر من أي لاعب آخر. تصريحات المدربين تصريحات المدربين نونو إسبريتو سانتو: "كانت لحظة رائعة عندما تغلبنا على مانشستر يونايتد الشهر الماضي في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن مباراة الثلاثاء مختلفة تمامًا، ففي مواجهة الشهر الماضي قدمنا مباراة تنافسية كبيرة وتمتعنا بالتنظيم الجيد، وعلينا تكرار نفس الأمر، خاصة أن المواجهة تتطلب منا الكثير". "في كل مرة نواجه فيها فريقا مثل مانشستر يونايتد، علينا أن نستعد جيدًا للتنافس، نعرف الجودة الكبيرة التي يتمتعون بها، وامتلاكهم للاعبين عظماء ومدربا رائعا وتاريخا كبيرا، ولكننا جاهزون ونرغب في المنافسة بشكل جيد على ملعبنا". أولي جونار سولسكاير: "في آخر مواجهة بيننا، لم نلعب بصورة جيدة بما فيه الكفاية أمامهم، ولم نملك الإيقاع الجيد، كانت مباراة مختلفة بالنسبة لنا، وصل استحواذنا على الكرة إلى 70%، ولكن لا يعني الاستحواذ في الكثير من الأحيان أنك ستخلق الفرص وتسجل الأهداف". وفيما يلي باقي مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي: وفيما يلي باقي مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي: واتفورد X فولهام الساعة 8:45 مساء.

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