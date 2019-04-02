شكرا لقرائتكم خبر عن حسم موقف هشام محمد وحمدي فتحي من السفر لجنوب أفريقيا بعد لقاء الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف الثنائي هشام محمد وحمدي فتحي، من السفر مع بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا عقب انتهاء مباراة الاتحاد التي تقام مساء اليوم.

وشارك هشام محمد وحمدي فتحي في تدريبات الكرة مع مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الاتحاد، ويتوقف سفرهم مع البعثة على قرار المدير الفني.

ويستعد الأهلي للسفر ظهر الأربعاء إلى جنوب إفريقيا على متن طائرة خاصة، ويرأس البعثة خالد الدرندلي أمين الصندوق.