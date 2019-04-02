شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة: بقاء باسم مرسي من عدمه في يد حسام حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن أمر استمرار مهاجم الفريق باسم مرسي، المعار من الزمالك، مع الفريق من عدمه، في يد الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن.

وكتب «عامر» عبر حسابه بموقع «تويتر»: «استمرار باسم مرسي أو غير ذلك قرار الكابتن حسام حسن».

وأضاف: «استقرار سموحة خط أحمر.. أرجو من السادةً الذين يتداولون أخبارا عن فريق سموحة لكرة القدم تحري الدقة في ذلك، ومجلس إدارة النادي يساند الجهاز الفني بكل قوة في قراراته، وليس للنتائج أي علاقة باستمرار الجهاز الفني والفريق».