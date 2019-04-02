شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يمنح لاعبي الأهلي الغائبين عن لقاء الاتحاد راحة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين الغائبين عن مباراة الاتحاد السكندري راحة اليوم من المران.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في السابعة والنصف مساء اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مواجهات الأسبوع الـ27 في بطولة الدوري العام.

وحصل جميع اللاعبين المتواجدين في القاهرة على راحة، على أن يستكملوا برنامجهم التدريبي والعلاجي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها، ووفقا للبرنامج الذي سيحدده الجهاز الفني.