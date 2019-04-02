شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يوضح موقف أيمن أشرف بعد مغادرته معسكر مباراة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إن أيمن أشرف، لاعب الفريق، غادر معسكر الفريق في الإسكندرية وعاد إلى القاهرة، بسبب كدمة في الظهر.

وأوضح مدير الكرة أن أيمن أشرف، سيكون جاهزا للسفر مع الفريق، يوم الأربعاء المقبل، إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام يوم 6 إبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد أدى مرانه الأخير مساء اليوم في معسكره المغلق بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة الاتحاد التي تقام اليوم الثلاثاء في إطار مواجهات الأسبوع الـ27 في بطولة الدوري العام.