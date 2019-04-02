شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: استقرار سموحة خط أحمر.. ونرحب بالحكام الأجانب في لقاء الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن استقرار فريق الكرة بالنادي «خط أحمر»، مطالبًا بعدم تداول أخبار كاذبة عن الفريق.

وكتب «عامر»، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «استقرار سموحة خط أحمر.. أرجو من السادة الذين يتداولون أخبارًا عن فريق سموحة لكرة القدم تحرِّي الدقة في ذلك، ومجلس إدارة النادي يساند الجهاز الفني بكل قوة في قراراته، وليس للنتائج أي علاقة باستمرار الجهاز الفني والفريق».

ورحب «عامر» باستقدام حكام أجانب لمباراة الفريق أمام الزمالك، المقررة غدًا الأربعاء، وكتب: «نرحب بالحكام الأجانب في مباراة الزمالك، ونتمنى أن يرى ذلك النور، ولا تتكرر أحداث نهائي الكأس الموسم الماضي بين سموحة والزمالك».