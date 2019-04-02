شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي اليوم قبل مواجهة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة أخيرة مع لاعبي الفريق قبل مواجهة الاتحاد السكندري وإعلان تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة اليوم.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الـ27 في بطولة الدوري العام.

ويبحث الأهلي عن الفوز في لقاء اليوم، قبل إغلاق ملف الدوري العام، والتركيز من جديد في بطولة إفريقيا ومواجهة صن داونز، التي تُقام يوم 6 إبريل الجاري في جنوب إفريقيا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.