شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: حكم برتغالي للقاء الزمالك وسموحة.. وعلى اتحاد الكرة الالتزام بالضوابط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، في برنامجه «ملعب أون» على قناة «أون سبورت»، إن الزمالك طلب حكاما أجانب لإدارة مباراته مع سموحة المقررة الأربعاء.

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وأضاف «شوبير»، أمس الإثنين: «اتحاد الكرة قال لمسؤولي الزمالك إن المباراة بعد 3 أيام، لو عاوز حكم أجنبي تبعت 25 ألف دولار، وحتى نهاية العمل الرسمي الإثنين، وعلى لسان السادة الأفاضل في اتحاد الكرة، مكانش في شيك راح لاتحاد الكرة».

وتابع: «الإدارات مشيت، ثم توجه مندوب من نادي الزمالك الساعة 6.30 إلى اتحاد الكرة، ومع ذلك اتحاد الكرة أخد الشيك، وعصام عبدالفتاح عمل اتصالات وحسب ما علمت أن حكما برتغاليا سيحكم مباراة الزمالك وسموحة، لكن هل انتهت الأزمة؟.. أتمنى تكون انتهت، لكن اتحاد الكرة كمان لما يحط ضوابط لازم يلتزم بيها».