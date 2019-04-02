شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يهاجم «شوبير»: طلب رمي شيك الحكام الأجانب للقاء سموحة «في الزبالة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، يسعى لعرقلة إحضار حكم أجنبي لمباراة الفريق الأبيض أمام سموحة، المقررة غدًا الأربعاء في الدوري.

وأضاف «منصور»، في فيديو نشره على الموقع الرسمي للنادي، أنه أجرى مكالمة هاتفية، مع ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، لإرسال الشيك الخاص باستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة سموحة، والمقرر لها غداً الأربعاء، ولكن «شوبير» طلب من المدير التنفيذي «رمي الشيك في الزبالة»، بحسب قوله.

وأضاف مرتضى منصور أن الصفعة القوية التي تلقاها برفض نقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري لملعب المكس وإقامتها على ملعب برج العرب، «أصابته بحالة من الجنون»، خاصة أنه كان الوسيط في إقامة المباراة على ملعب المكس.