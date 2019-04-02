الأهلى يحصل على تسجيل لمباراة صن داونز الأخيرة مع أورلاندو...

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جدة - عمرو شويل حصل الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى، على تسجيل لمباراة صن داونز مع أورلاندو بايرتس فى دورى جنوب أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبى ليواصل صن داونز صدارته ترتيب الدورى الجنوب أفريقى.
ومن المقرر أن يُشاهد لاسارتى ومعاونيه تسجيل لأهم لقطات مباراة صن داونز مع أورلاندو قبل مواجهة المارد الأحمر مع صن داوانز السبت المقبل، بجنوب أفريقيا فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا.
وتعادل صن داونز مع أورلاندو سلبياً ليرفع الإول رصيده إلى 44 نقطة، محتلا صدارة الترتيب ثم يأتى أورلاندو فى المركز الثانى برصيد 41 نقطة.
ويتطلع لاسارتى لاستكشاف صن داونز قبل مواجهة 6 أبريل المقبل من أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمة الأهلى قبل لقاء العودة يوم 13 أبريل الجارى ببرج العرب.
ويلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ببرج العرب فى الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز، ويُسافر الأحمر لجنوب أفريقيا ظهر الغد بطائرة خاصة.
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