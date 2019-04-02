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شكرا لقرائتكم مشاهد من فوز بيراميدز على بتروجيت وزحفه نحو القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تغلب بيراميدز على نظيره بتروجت، بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما، مساء أمس، الاثنين، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.
البديل البوركينى إيريك تراورى سجل الهدفين فى الدقيقتين 59، و67، ووصل بيراميدز إلى النقطة 51، محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى.
أصبح بيراميدز يصارع الكبار الأهلى والزمالك حيث لعب 25 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين.
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