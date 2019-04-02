شريف إكرامى يقترب من العودة لمران الأهلى الجماعى...

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جدة - عمرو شويل قطع شريف إكرامى حارس الأهلى، شوطا كبيرا فى برنامجه التأهيلى الذى يخضع له، تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى.
ويؤدى إكرامى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى، على أن يتحدد موعد البدء فى تنفيذ برنامجه البدنى والمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب عودة الفريق من مواجهة صن داونز الجنوب أفريقى.
وتعرض إكرامى لإصابة فى بمزق فى عضلة السمانة، وخضع لبرنامج علاجى، وقطع مرحلة كبيرة فى البرنامج التأهيلى فى طريق العودة من جديد للتواجد مع الفريق فى التدريبات الجماعية.
وحصل لاعبو الأهلى الغائبون عن مباراة الاتحاد على راحة اليوم، وفقا لقرار الجهاز الفنى.
ويسافر الأهلى إلى جنوب أفريقيا ظهر الغد الأربعاء، بطائرة خاصة، لمواجهة صن داونز السبت المقبل فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
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