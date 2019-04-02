شكرا لقرائتكم مشجع أرجنتينى ينبش قبر جده ويخرج جمجمته للاحتفال بتتويج رسينج بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل جنون مشجع فريق راسينج الأرجنتينى إلى نبش قبر جده، واستخراج جمجمته للاحتفال بلقب الدورى الذى حققه فريقه لأول مرة منذ 2014.

ولفت جابريل أراندا أنظار وسائل الإعلام الأرجنتينية بعدما ظهر بجمجمة على هامش احتفالات الجماهير بلقب الدورى، وهو ما دفع القنوات التلفزيونية إلى إجراء حوارات معه لمعرفة اسر وراء تلك المشاهد الغريبة.

وقال أراندا أنهاعتاد اصطحاب جمجمة جده إلى مباريات راسينج لأنها تجلب الحظ، وأوضح قائلا: "جدى سيفتخر بما أقوم به، وأتمنى أن يكرر أحد أحفادى ما أقوم به حاليًا، لأنه تقليد خاص بنا وبنادى راسينج ولا يمكن أن يراه أحد فى أى مكان آخر."

ورفع راسينج رصيده إلى 18 لقب دورى ليعزز موقعه فى المركز الثالث خلف كل من ريفر بليت "36" وبوكا جونيورز "33"، ويتفوق على إندبندينتى الذى يحتل المركز الرابع بـ18 لقبا.