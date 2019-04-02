شكرا لقرائتكم رسميا.. الزمالك يواجه المصرى الخميس 11 أبريل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، يوم الخميس الموافق 11 أبريل الجارى موعدا لمباراة المصرى والزمالك فى الأسبوع الـ28 من عمر الدورى. وتضمن جدول الدورى المعلن من اتحاد الكرة إقامة المباراة أحد يومى 10 أو 11 أبريل الجارى، قبل أن تحسم لجنة المسابقات الموعد لتقام المباراة يوم 11 أبريل. يذكر أن الزمالك سيواجه غدا سموحة فى الأسبوع الـ24 بالدورى.

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