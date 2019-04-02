شكرا لقرائتكم حكم مباراة الزمالك وسموحة يصل منتصف الليل من البرتغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة، موعد وصول طاقم الحكام البرتغالى الذى يدير لقاء الزمالك وسموحة فى الجولة الـ24 بالدورى الممتاز.

وأوضح المصدر، أن طاقم الحكام سيصل القاهرة فى تمام الثانية عشر مساء، موضحاً أن طائرة الطاقم أقلعت بالفعل من البرتغال.

كان الزمالك طلب حكاما أجانب لمباراة سموحة، وأرسل إلى اتحاد الكرة أمس شيكا بـ20 ألف دولار تكلفة استقدام الطاقم الأجنبى.