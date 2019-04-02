شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لـ برشلونة أمام فياريال.. عودة أومتيتى ومالكوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل فريق برشلونة فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، ضيفاً على فياريال بملعب "لاسيراميكا" ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدورى الإسبانى.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد فياريال بالدورى الإسبانى

نشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، التشكيل المتوقع لفريق برشلونة أمام فياريال والتى توقعت فيه عدد من التغييرات ببعض المراكز داخل الملعب.

وشهد التشكيل التى نشرته الصحيفة، على دخول الفرنسى صامويل أومتيتى كبديل لجيرارد بيكيه والدفع بسيرجى روبيرتو وإراحة نيلسون سيميدو ثم اللعب بمالكوم بجانب فيليب كوتينيو وميسى والإبقاء على الأوروجوايانى لويس سواريز بمقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالآتى:

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حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: أومتيتى، لينجليت، سيرجى روبيرتو، جوردى ألبا

خط الوسط: بوسكيتس، أرثر ميلو، فيدال

الهجوم: فيليب كوتينيو، ليونيل ميسى، مالكوم

يجتل فريق برشلونة صدارة جدول مسابقة الدورى الإسبانى برصيد 69 نقطة وبفارق 10 نقاط عن أقرب المنافسين أتلتيكو مدريد الوصيف برصيد 59 نقطة.