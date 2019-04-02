شكرا لقرائتكم رفائيل فاران فى طريقه لـ رونالدو ويرفض مانشستر يونايتد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات الفرنسى رفائيل فاران مدافع نادى ريال مدريد الإسبانى على وشك الرحيل القريب من ناديه بنهاية الموسم.

وقالت صحيفة الميرور البريطانية، إن فاران حدد ناديه المقبل، حيث قرر الانتقال لنادى يوفنتوس الإيطالى ومزاملة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو بدلًا من الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد.

وقضى المدافع الفرنسى ثمانى سنوات فى صفوف ريال مدريد، وتحدث عن مصيره قائلا: لا يحب الحديث عن المستقبل وما يود فعله أمام العامة.

وكان نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى بقيادة المدرب النرويجى أولى جونار سولشاير فكّر فى التعاقد مع فاران لتعزيز صفوفه الدفاعية فى فترة الانتقالات الصيفية.