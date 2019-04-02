شكرا لقرائتكم مفاجأة.. هل يتولى دى روسى تدريب روما بعد تصريحات رانييرى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أننا على موعد مع مفاجأة من العيار الثقيل، حيث يفكر توتى حاليا فى إسناد المهمة الفنية إلى دانييلى دى روسى، خلال الفترة المقبلة، ليكون على مقعد البدلاء بدلاً من رانييرى.

ويمر روما الإيطالى بموسم صعب جدا، بعدما غادر دورى أبطال أوروبا، ويتلاقى خسائر عديدة أخرها برباعية فى الدورى على ملعبه أمام نابولى مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى "الكالتشيو"، وتجمد رصيد روما عند 47 نقطة فى المركز السادس.

وألقى الإيطالى كلاوديو رانييرى باللوم على الجهاز السابق بقياد إيزيبيو دى فرانشيسكو، قائلا: "اللاعبون أخبرونى بأنهم لم يتلقوا تدريبات لياقة بدنية بشكل منتظم هذا الموسم، ولا أستطيع أن أندم أبدًا على الموافقة على قبول مهمة قيادة روما".

والتقى توتى الجهاز الفنى بقيادة رانييرى، الذى من المقرر أن يغادر الذئاب فى نهاية الموسم، على أن يكون كابتن الفريق دانييلى دى روسى من العناصر الأساسية فى فريق روما الجديد مع توتى.