تعرف أغلى 5 مدربين أجرًا فى العالم...

جدة - عمرو شويل كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة تضم أكثر 5 مدربين دخلا بالعالم حتى الآن، حيث يأتى فى المرتبة الأولى دييجو سيميونى، المدير الفنى لأتليتكو مدريد الإسبانى، براتب 41 مليون يورو.

وقال "فرانس فوتبول" عن المركز الثانى فى قائمة الأكثر دخلا فى العالم من المدربين، حيث حصل على المركز الثانى خوسيه مورينيو براتب 31 مليون يورو المدير الفنى السابق لمانشستر يونايتد.

ويأتى تيرى هنرى فى المركز الثالث براتب 25.5 مليون يورو، المدير الفنى السابق لنادى موناكو الفرنسى.

وجاء بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتى الإنجليزى فى المركز الرابع، حيث يحصل على راتب 24 مليون يورو.

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واحتل إرنستو فالفيردى المدير الفنى لنادى برشلونة الإسبانى المركز الخامس، حيث يتقاضى 23 مليون يورو.

وتعد مجلة فرانس فوتبول هى مجلة فرنسية تصدر كل أسبوعين باللغة الفرنسية وهى مجلة مشهورة بالاستفتاءات التى تقدمها فى مجال كرة القدم.