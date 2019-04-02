شكرا لقرائتكم فرج عامر: استمرار باسم مرسى قرار حسام حسن فقط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، أن إدارة الفريق السكندرى تقف بكل قوة خلف الجهاز الفنى للفريق تحت القيادة الفنية لحسام حسن.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر: "استقرار سموحة خط أحمر.. أرجو من السادةً الذين يتداولون أخبارا عن فريق سموحة لكرة القدم تحرى الدقة فى ذلك، ومجلس إدارة النادى تساند الجهاز الفنى بكل قوة فى قراراته وليس للنتائج أى علاقة باستمرار الجهاز الفنى والفريق.

وأضاف رئيس سموحة: استمرار باسم مرسى أو غير ذلك قرار الكابتن حسام حسن.

كان باسم مرسى قد دخل فى مشادة مع حسام حسن مدرب الفريق السكندرى على خلفية الحديث حول مباراة القمة التى جمعت الأهلى والزمالك مساء السبت الماضى وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

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ويستعد سموحة لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء غد الأربعاء، فى المباراة التى يستضيفها استاد بتروسبورت.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 54 نقطة، فيما يحتل فريق سموحة المركز الـ 16، ليدخل النادى السكندرى فى دوامة الهبوط التى تضم النجوم وإنبى.