شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي يعود لتدريبات الاهلي عقب رحلة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطع شريف إكرامي، حارس الأهلي شوطا كبيرا في برنامجه التأهيلي الذي يخضع له، تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.
ويؤدي إكرامي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي علي أن يتحدد موعد البدء في تنفيذ برنامجه البدني والمشاركة في التدريبات الجماعية عقب عودة الفريق من مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي .
وتعرض إكرامي لإصابة في بمزق في عضلة السمانة، وخضع لبرنامج علاجي، وقطع مرحلة كبيرة في البرنامج التأهيلي في طريق العودة من جديد للتواجد مع الفريق في التدريبات الجماعية.
وحصل لاعبو الأهلي الغائبين عن مباراة الاتحاد على راحة اليوم، وفقا لقرار الجهاز الفني.
ويسافر الأهلي إلى جنوب أفريقيا ظهر غداً، بطائرة خاصة الأربعاء، لمواجهة صن داونز السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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