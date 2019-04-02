اتحاد الكرة يُحدد 11 إبريل موعدا لمباراة المصرى والزمالك بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، يوم الخميس الموافق 11 إبريل الجارى موعدا لمباراة المصرى والزمالك فى الأسبوع الـ28 من عمر الدورى. Advertisements وتضمن جدول الدورى المعلن من اتحاد الكرة إقامة المباراة أحد يومى 10 أو 11 إبريل الجارى، قبل أن تحسم لجنة المسابقات الموعد لتقام المباراة يوم 11 إبريل. يذكر أن الزمالك سيواجه غدا سموحة فى الأسبوع الـ24 بالدورى.

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