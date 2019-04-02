شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى وعلى فرج لاعبا شهر مارس بعد حصد بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاتحاد الدولى للاسكواش "psa" عن لاعبى شهر مارس الماضى، حيث تم اختيار على فرج لاعب وادى دجلة والمصنع الأول عالمياً، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج المصنفة الثانية للسيدات.

وكان على فرج قد نجح فى التتويج ببطولة العالم للاسكواش، التى استضافتها شيكاغو الأمريكية بداية مارس الماضى، وذلك عقب تغلبه على مواطنه طارق مؤمن فى المباراة النهائية.

فيما نجحت البطلة المصرية نور الشربينى فى حصد لقب بطولة العالم للمرة الثالثة فى تاريخها، عقب تغلبها فى المباراة النهائية على مواطنتها نور الطيب المضنفة العالمية الثالثة، وكانت الشربينى قد حصدت لقب بطولة العالم فى 2016 و2017 على التوالى، وأخيراً 2019.

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ويستعد الثنائى المصرى للمشاركة فى بطولة دى بى دى التى تستضيفها هولندا فى 8 أبريل الجارى، والتى تصنف بفئة البطولات الذهبية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولى للاسكواش.



علي فرج