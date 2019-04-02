صور.. مشاركة مصر فى الاجتماع الفنى لدورة ألعاب حوض النيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الوفد المصرى فى السابعة صباح اليوم فى الاجتماع الفنى لدورة ألعاب حوض النيل المقامة برواندا. مثل مصر فى الاجتماع يحيى دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس البعثة، كما تواجد فى الاجتماع الوفد الإدارى المكون من لميس غازى ومحمود حمدى. وحرص الوفد المصرى على توضيح بعض النقاط حول تنقلات البعثة المصرية ومواعيد التدريبات وتحركات الفرق لخوض المنافسات. Advertisements تقام دورة حوض النيل فى مدينة هيوى خلال الفترة من 2 حتى 6 أبريل، حيث تشارك مصر بأربعة ألعاب هى ألعاب القوى والكرة الطائرة الشاطئية والتايكوندو وكرة السلة. دورة ألعاب حوض النيل تقام فى خمس ألعاب هى الدرجات وألعاب القوى والكرة الطائرة الشاطئية والتايكوندو وكرة السلة.

جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع



اجتماع دورة حوض النيل



اجتماع دورة دول حوض النيل

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