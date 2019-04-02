الحضرى يبدأ تدريبات الكرة بعد انتهاء التأهيل البدنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ عصام الحضرى حارس مرمى فريق النجوم فى المشاركة من أجزاء تدريبات الكرة مع فريقه، اليوم الثلاثاء، تحت إشراف أشرف عبد الوارث، وذلك بعد انتهاء البرنامج التأهيلى البدنى الذى خضع له اللاعب فى الفترة الماضية.
وغاب الحضرى عن مباريات فريقه الماضية منذ أن تعرض للإصابة بشد فى العضلة الأمامية خلال مواجهة المصرى البورسعيدى، أدت لغيابه عن 4 مباريات مع النجوم فى الدورى.
ويستعد النجوم لمواجهة الجونة يوم السبت المقبل، على استاد الجونة، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
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