شكرا لقرائتكم خبر عن أوتاكا ومارادونا ونوح أبطال فيلم العميل المزدوج بين الإسماعيلى والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الإسماعيلى نظيره المقاولون العرب فى تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد السويس فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى العام، فى كلاسيكو أولاد العم الذى لن تنقصه الإثارة لاسيما بعد تعادل الدراويش مع إنبى سلبيًا وتعادل ذئاب الجبل مع المصرى بهدفين لكل فريق فى آخر ظهور بالمسابقة .

وعبر التاريخ الطويل بين الناديين كان هناك مجموعة من اللاعبين سبق لهم ارتداء قميص الإسماعيلى والمقاولون وهم: "جون أوتاكا، محمد شعبان زيكا، أحمد عبد العزيز مودى، محمد عادل جمعة، محمد حشيش، أحمد على كامل، عمر جمال، روبيرت أكوراى، محمد عبد الواحد، محسن هاشم، حمادة المصرى، المعتصم سالم، أحمد صلاح حسنى، محمد فضل، أحمد فكرى الصغير، حمدى نوح، كرم جابر، شكرى نجيب، صالح موسى بالإضافة إلى سعد عبد الباقى، إبراهيم عبد الخالق، توريك جبرين، صلاح امين، صلاح مارادونا، مجدى كامل، شريف حازم، إسماعيل حفنى".

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ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى مثلهم وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفًا وتلقت شباكه مثلهم وما زال لديه 3 مباريات مؤجلة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 29 هدفًا.