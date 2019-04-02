شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى يقترب من الظهور مع الزمالك أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، من المشاركة مع فريقه فى مواجهة سموحة، المقرر لها غدًا الأربعاء، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويدرس السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك الاستعانة بأيمن حفنى كورقة بديلة خلال مواجهة سموحة، خاصة أن اللاعب يمتاز بنسبة كبيرة من المهارة، التى ستساهم فى تسهيل مهمة اختراق التكتلات الدفاعية للفريق السكندرى، حيث سيكون متوقع أن يعتمد سموحة على التأمين الدفاعى مع استغلال الهجمات المرتدة.

وخضع أيمن حفنى لبرنامج تأهيلى خاص حدده جروس خلال الفترة الماضية، حتى يتمكن من الاعتماد عليه واستخدامه فى بعض المباريات التى تحتاج للاعبين أصحاب المهارات الخاصة.