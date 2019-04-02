شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى يواجه المجهول فى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه باسم مرسى مهاجم الزمالك المعار لسموحة المجهول داخل ناديه فى الوقت الحالى بعد المشادة التى حدثت بينه وبين الجهاز الفنى عقب لقاء وادى دجلة الأخير، الذى خسره الفريق السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

إيقاف باسم مرسى لنهاية الموسم

قرر الجهاز الفنى لسموحه بقيادة حسام حسن إيقاف باسم مرسى حتى نهاية الموسم بعد الوشاية التى وصلت المدير الفنى عن استياء اللاعب من الطريقة التى يتعامل بها المدير الفنى مع اللاعبين.

Advertisements

كان حسام حسن قد قام بتعنيف اللاعبين عقب الهزيمة من الفريق الدجلاوى واتهمهم بالتخاذل وطالبهم باللعب برجولة خاصة وأن موقف الفريق أصبح خطر وبات قريبا من الهبوط للقسم الثانى.

حسام حسن يرفض استمرار اللاعب

رفض حسام حسن استكمال عقد اللاعب مع الفريق فى الوقت الحالى مفضلا إنهاء عقده مع الفريق حتى لا يؤثر على باقى اللاعبين ورغم محاولات البعض تقريب وجهات النظر، إلا أن حسام حسن رفض ذلك مطالبا الجميع بغلق تلك الصفحة حتى انتهاء مباراة الزمالك المقرر إقامتها غدا الأربعاء.

باسم مرسى يرفض الاعتذار لحسام حسن

رفض باسم مرسى الاعتذار لحسام حسن عن التصرف الذى قام به بعدما نما لعلم المدير الفنى أن اللاعب قام بثورة ضده لإثارة بعض اللاعبين ضده بعد لقاء سموحه ودجلة والذى قام فيه العميد لتعنيف اللاعبين.