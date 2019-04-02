إسلام جابر لـ سوبر كورة: مفاوضات الأهلى والزمالك فنكوش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إسلام جابر لاعب أثار دهشة وإعجاب الشارع الرياضى الفترة الأخيرة حتى التحق بكتيبة الفراعنة منذ قدوم المكسيكى أجيرى، وأصبح جابر حديث الجماهير المصرية فى الآونة الأخيرة، وظهر اسمه داخل الأهلى والزمالك فى الميركاتو الشتوى الماضى، وتألق فى أول ظهور له بالتشكيلة الموجودة داخل المستطيل الأخضر مع المنتخب الوطنى أمام نيجيريا رغم الخسارة بهدف مقابل لا شىء، لذلك قرر سوبر كورة محاورة اللاعب.

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