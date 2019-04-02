جريشة حكمًا لمباراة الاتحاد والأهلي بالدوري

مصراوي - كتبت- منة عمر:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري، والتي شهدت تعيين جهاد جريشة لإدارة مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الجولة الـ27 من منافسات البطولة المحلية.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الاتحاد السكندري في تمام السابعة والنصف مساءً على ملعب برج العرب.

ويعاون جريشة كل من أحمد حسام طه وهاني خيري، وعمرو الشناوي حكمًا رابعًا، بينما طارق مجدي وأسامة إسماعيل حكم خامس.

وتقام اليوم مباراة أخرى في إطار الجولة الـ27 بين إنبي والإنتاج الحربي ويديرها أحمد...