أنا المصري (6).. نور الدين يتحدث عن اللعب في ألمانيا.. وشعراوي الذي دفعه للتفكير بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - وُلد نور الدين السيد في ألمانيا ولكنه يحلم يومًا ما بتمثيل منتخب مصر فقام بإرسال رغبة لمسؤولي الجهاز الفني بالمنتخب الأوليمبي، للانضمام للمعسكر الأخير في إسبانيا ولكن لم يرد عليه أحد.

الخليج 365 أجرى حوارًا مع نور الدين السيد المحترف في صفوف نادي "اينتراخت فريسينج" SC Eintracht Freising e.V الألماني، ضمن سلسلة ننشرها باسم "أنا المصري" عن اللاعبين الشباب المصريين المحترفين في الخارج للحديث عن مسيرتهم ولفت الأنظار لهم قبل الانضمام لصفوف منتخبات البلاد التي يقيمون بها وإلى نص الأسئلة:

• متى وُلدت وأين؟

- وُلدت 29 يناير 1999 في ميونخ بألمانيا.

• كيف كانت بدايتك مع كرة القدم؟

- بدأت كرة القدم وأنا في عمر الرابعة بنادي ميونيخ.

• وماذا كان مركزك في الملعب؟

- كنت ألعب كمهاجم قبل أن أتحول لظهير أيسر له الكثير من الواجبات الدفاعية.

• ومتى رحلت عن ميونيخ ولماذا؟

- غادرت وأنا في سن التاسعة بعد وصول عرض من نادي SpVgg Unterhaching الذي يمتلك أكاديمية ناشئين جيدة جدًا وألعب حاليًا في نادي sC einreacht وبالموسم المقبل سأكون بصفوف sc pullzch.

• لماذا انتقلت لصفوف SpVgg Unterhaching؟

- رغبتي في اللعب لفرق سنية أعلى وفي موسمي الثاني معهم لعبت بفريق تحت سن الـ 19 قبل أن انضم للفريق الأول بالنادي.

• هل سبق وانضممت لأي معسكر لمنتخب مصر؟

- لا للأسف ولكنني أركز خلال الفترة الحالية على ذلك.

• كان هناك تجمعًا للمنتخب الأولمبي باسبانيا ودعا اللاعبين للانضمام له.. هل تواصلت مع أحد؟

- لقد سمعت عن ذلك وأرسلت لوائل رياض رسالة عبر انستغرام ولكن للأسف لم أحصل على أي رد حتى الآن ولكنني لازلت أتمنى الانضمام لصفوف المنتخب الأولمبي.

• لماذا تريد اللعب لصفوف المنتخب المصري؟

- أتلقى الكثير من الحب من المصريين ولديك ستيفان الشعراوي على سبيل المثال كان من الممكن أن يكون بطلاً لكل المصريين لكن أين هو الآن من تشكيل منتخب إيطاليا.

• محمد صلاح يتطور في أوروبا كيف كان انعكاس ذلك عليك كلاعب في ألمانيا؟

- عندما احترف كنت تقريباً في عامي 13 ولم يكن محمد صلاح شخصًا لديه شعبية في ألمانيا ولم أكن أتابع مباريات له ولكنني الآن متابع دؤوب لمباريات ليفربول وأشجعها بسبب يورجن كلوب ومحمد صلاح وطالما لدي الوقت أشاهد كل مباريات ليفربول.. وحين أُسجل يقولون أووه صلاح للأنني مصري حتى في المران وهذا يحفزني لعمل تاريخ مثله.

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• ماذا عن محمد زيدان؟

- هو معروف في ألمانيا ولديه الكثير من المعجبين فهو شخصًا لطيفًا وكان لاعبًا جيدًا.

• من تعرفه كذلك من اللاعبين المصريين؟

- أحب عمرو وردة وكذلك ألكسندر ياكوبسن وأعتقد إن حصل ألكسندر على فرصة للعب رقم 10 سيصنع العديد من الفرص لصلاح وستكون فرصة جيدة للفوز بكأس أمم أفريقيا المقبل.

• هل تتابع مباريات الدوري المصري؟

- للأسف لا فليس لدي الوقت الكافي لذلك.

• ماذا عن مباريات المنتخب؟

- أتابعها بالطبع خاصة حينما يتواجد محمد صلاح.

• بخلاف صلاح.. من لاعبك المُفضل؟

- أُحب إيدين هازارد فلديه كل الإمكانيات التي قد يحتاجها لاعب كرة القدم المحترف.

• ما الدوري الذي تتمنى اللعب به؟

- أُحب الدوري الألماني فهو رائع وجماهيره كذلك فالجميع عرف yellow wall من نادي بروسيا دورتموند وكذلك أحب الكرة التي تُلعب في اسبانيا.

• أخيرًا.. إذا وصلك عرضًا في مصر ستعود؟

الآن أريد التركيز على التواجد في الدوريات الأوروبا وربما يكون ذلك بعد عدة سنوات.

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