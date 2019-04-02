فضل: أسعار تذاكر كأس الأمم ستكون في المتناول.. وهدفنا السيطرة على السوق السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية أن الأمور تسير على قدم وساق بشأن حفل القعرة المقرر إقامته في الثاني عشر من أبريل الجاري، لافتًا إلى أن أسعار تذاكر المباريات ستكون في متناول الجميع.

ومن المقرر أن تستضيف مصر البطولة الأفريقية خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

وخلال تصريحات إذاعية براديو 9090 قال فضل: "الحفل سيقام في منطقة الأهرامات وأبو الهول، نأمل أن تخرج الأمور بشكل مشرف لنا ولمصر".

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وأضاف: "حفل القرعة سيشهد تنظيم خاص من حيث تحديد أماكن الإعلاميين وممثلي الدول المشاركة إلى جانب السفراء مع مراعاة البروتوكولات الخاصة بكل دولة".

وتابع مدير اللجنة المنظة للبطولة: "هناك برنامج خاص بالحفل قبل سحب القرعة، نأمل أن يكون الحدث تاريخي ويعبر عن مصر، لم نعتمد على المبالغة الأهم أن يصبح الحفل انيق ويرضي الجميع".

وواصل فضل حديثه: "جميع القطاعات وأجهزة الدولة في متابعة مستمرة معنا لاخراج الحفل بشكل جيد يتلائم مع قيمتنا".

وردًا على كيفية طرح تذاكر المباريات قال: "طرح التذاكر سيتم الكترونيًا، الجميع شاهد النظام الذي اتبعته روسيا في تنظيمها لكأس العالم، نحاول قدر الإمكان السيطرة على السوق السوداء مراعاة للمشجعين".