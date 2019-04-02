جريشة حكمًا لمباراة الاتحاد والأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري، والتي شهدت تعيين جهاد جريشة لإدارة مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الجولة الـ27 من منافسات البطولة المحلية.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الاتحاد السكندري في تمام السابعة والنصف مساءً على ملعب برج العرب.

Advertisements

ويعاون جريشة كل من أحمد حسام طه وهاني خيري، وعمرو الشناوي حكمًا رابعًا، بينما طارق مجدي وأسامة إسماعيل حكم خامس.

وتقام اليوم مباراة أخرى في إطار الجولة الـ27 بين إنبي والإنتاج الحربي ويديرها أحمد حمدي، ويعاونه هاني العراقي وخالد السيد، وعلي الكيكي حكمًا رابعًا، بينما حسام الجلاد ومحمد عباس قابيل حكمًا خامسًا.

وفي سياق متصل يلتقي الإسماعيلي مع المقاولون العرب في مباراة من الجولة الـ26، يديرها محمود البنا ويعاونه عبد الفتاح عريشة وأحمد نوفل، وعبد الله عكاشة حكمًا رابعًا، وكل من عبد العزيز السيد ومحمد عبد العزيز حكمًا خامسًا.