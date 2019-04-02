خط وسط جديد.. تغييرات كبيرة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يحل النادي الأهلي ضيفا على الاتحاد السكندري، بالجولة الـ27 من الدوري الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ملعب برج العرب.

ومن المتوقع أن يُجري مارتن لاسارتي عددًا من التغييرات في تشكيل الفريق، عن مواجهة القمة السابقة.

وسيدفع لاسارتي بياسر إبراهيم في قلب الدفاع على حساب أيمن أشرف الذي فضّل الجهاز الفني إراحته بعد شكواه من إصابة عقب مباراة الزمالك ليكون جاهزًا لمواجهة صن داونز.

كما سيدفع الجهاز الفني للأهلي بالرباعي كريم نيدفيد، وصالح جمعة، وحسين الشحات، وجيرالدو، بدلا من حسام عاشور، وناصر ماهر، ورمضان صبحي، وجونيور أجايي، فيما تتم المفاضلة بين الثنائي مروان محسن، ووليد أزارو للبدء بأحدهما.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 52 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المرتبة التاسعة برصيد 32 نقطة.

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ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، وسعد سمير، وياسر ابراهيم، وعلي معلول.

الوسط: عمرو السولية، وكريم وليد "نيدفيد".

وسط المهاجم: حسين الشحات، وصالح جمعة، وجيرالدو.

الهجوم : مروان محسن (وليد أزارو).