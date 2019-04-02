اتحاد الكرة: الأرصاد طمأنتنا قبل لقاء الاتحاد والأهلي.. والكاف يحسم موقف برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف وعبدالقادر سعيد:

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، أنه تواصل مع مسؤولي هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة ما إذا كان هناك توقعات بهطول أمطار غدًا الثلاثاء من عدمه.

وأشار حسين في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أن جميع المباريات التي ستقام على استاد المكس خلال الفترة المقبلة ستكون بدون حضور جماهيري.

وقال حسين: "تواصلنا مع هيئة الأرصاد لمعرفة ما إذا كان هناك أمطار خلال مواجهة الاتحاد مع الأهلي أم لا، وأكدوا لنا أن الاحتمالية ضئيلة ولا تتجاوز 5% فقط".

وأضاف: "سيتم معالجة الأماكن التي تتواجد بها المشاكل في أرض ملعب برج العرب، وسيظهر بصورة جيدة خلال مواجهة الأهلي والاتحاد".

واختتم: "أي مباراة ستقام على استاد المكس لن يتواجد بها أي حضور جماهيري، وذلك بناء على تعليمات أمنية".

وسيحل الأهلي ضيفًا على الاتحاد مساء الثلاثاء على ملعب برج العرب بالأسكندرية، في إطار مباريات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

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ومن المقرر أن يتم إغلاق ملعب برج العرب بعد انتهاء مواجهة الاتحاد والأهلي لصيانة أرضيته، على أن تُلعب المباريات التي كان مقررًا إقامتها عليه في استاد المكس.

من جانبه، أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن مسألة إقامة مباريات الأهلي والزمالك القارية على ملعب برج العرب، تتوقف على قرار من لجنة تفتيش من "كاف".

وفي تصريحات لقناة "صدى البلد" قال مجاهد: "إقامة مباريات الأهلي والزمالك في دوري الأبطال والكونفدرالية على ملعب برج العرب تحسمها لجنة تفتيش من الاتحاد الإفريقي".

وكان الاتحاد الإفريقي قد طالب نظيره المصري بتوفير ملعب بديل بخلاف برج العرب لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية، نظراً لسوء حالة أرضية الملعب.

وأضاف مجاهد: "الاتحاد الإفريقي طلب أن تكون هناك صيانة مناسبة للملعب، وبعدها تقوم لجنة تفتيش من التأكد من صلاحيته لاستضافة المباريات مرة أخرى".

وأنهى مجاهد: "لدينا ملاعب بديلة على أعلى مستوى مثل الدفاع الجوي والكلية الحربية وستاد الجيش في السويس، لكننا لن نستبق الأحداث، بعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري سيتم إغلاق ملعب برج العرب للصيانة وبعدها سنراسل الاتحاد الإفريقي لإرسال لجنة تفتيش".