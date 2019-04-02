موعد مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري.. والقنوات الناقلة

يحل فريق الأهلى، مساء اليوم الثلاثاء، ضيفًا على الاتحاد السكندرى فى الجولة السابعة والعشرين للدورى الممتاز لكرة القدم على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري:

تنطلق مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في الدوري:

تنقل مباراة الاتحاد السكندري والأهلي ضمن منافسات الجولة 27 للدوري عبر قناتي onsport والنيل للرياضة.

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يسعى الأهلى للثأر من الاتحاد السكندرى، الذى فاز عليه فى لقاء الدور الأول للدورى بنتيجة 4-3 وهو ما يزيد من سخونة أجواء المباراة، بخلاف أن الفريق الأحمر يبحث من جديد عن عودة الانتصارات

بعد التعادل مع الزمالك.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر، وحصد الفريق الأحمر 16 انتصارًا وتعادل 4 مرات، وتلقى 3 هزائم، وسجل 38 هدفًا واستقبل 15 هدفًا، بينما يحتل الاتحاد المركز التاسع، برصيد 32 نقطة، بعدما حقق 7 انتصارات، و11 تعادلًا، وتلقى 8 هزائم.

الأهلى استعد للمباراة من خلال الاستمرار فى معسكره بالإسكندرية بعد لقاء القمة وسط حالة من التركيز الشديد لاستعادة الانتصارات، خصوصًا أن لقاء الاتحاد يعد الخطوة الأخيرة قبل السفر، غدًا الأربعاء، إلى جنوب أفريقيا لخوض مواجهة صن داونز الجنوب أفريقى فى دورى

أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل.

يعانى لاعبو الأهلى من الإجهاد بعد لقاء القمة، وهو ما دفع الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى، للتفكير فى تطبيق سياسة التدوير، لإراحة بعض العناصر قبل رحلة جنوب أفريقيا، ويغيب عن الفريق عناصر عدة للإصابة، هم الحارس شريف إكرامى ووليد سليمان وحمدى فتحى وأحمد الشيخ وهشام محمد، بينما يغيب لأسباب فنية أحمد حمودى وإسلام محارب وأحمد علاء وعمرو جمال ومحمد نجيب، وتحيط الشكوك حول مشاركة أيمن أشرف لشكواه من آلام الظهر.

فى المقابل استعد الاتحاد لمواجهة الأهلى، بعدما استدعى 20 لاعبًا لخوض المباراة، وسط حالة من التركيز، بقيادة مدربه حلمى طولان، الذى يبحث عن مفاجأة جديدة ضد الأهلي.

يعتمد طولان على تشكيلة تضم الحارس الهانى سليمان، وأمامه الرباعى محمود رزق والبرازيلى واليس سيلفا وأحمد توفيق والسيد سالم للدفاع، ونور السيد وأحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وعمار حمدى للوسط، والإيفوارى رزاق سيسيه وخالد قمر للهجوم.