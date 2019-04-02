حل مجلسى إدارة مركزى شباب تمد الحجر والمالحة بالدقهلية

فى إطار المتابعة لأداء مراكز الشباب من خلال الزيارات الميدانية التى تنفذها مديريات الشباب والرياضة بمختلف المحافظات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قامت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بزيارة تفقدية لعدد من مراكز شباب المحافظة، لمتابعة أدائها علىأرض الواقع، والتعرف على الأنشطة والمشروعات المنفذة للنشء والشباب.
وأرسلت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تقريراً إلى الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بالوزارة أوضح نتائج زيارة اللجنة المشكلة من قبل المديرية
وقررت وزارة الشباب والرياضة حل مجلس إدارتى مركز شباب التمد الحجر ومركز شباب المالحة، وتحويل العاملين بالمركزين للتحقيق نظير إغلاق المركزين فى أوقات العمل الرسمية، وعدم قيامهما بالأدوار المنوطة بهما فى خدمة النشء والشباب.
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