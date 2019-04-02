النقاز وعلاء خارج الخدمة في الزمالك لمواجهة سموحة

يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه الأخير فى الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، استعدادًا للقاء سموحة، المقرر إقامته غدًا بملعب بتروسبورت فى الجولة الـ٢٤ لبطولة الدورى، يختار السويسرى كريستيان جروسن المدير الفنى، عقب المران ٢٠ لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق مصر الجديدة، والمرشح لها بقوة كل من:

محمود عبدالرحيم جنش وعماد السيد لحراسة المرمى، محمد عبدالغنى وحمدى الونش وعبدالله جمعة وحازم إمام ومحمد عبدالسلام وبهاء مجدى لخط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمود عبدالعزيز ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو لخط الوسط، يوسف أوباما ومحمد إبراهيم وأيمن حفنى وحميد أحداد وإبراهيم حسن وعمر السعيد وخالد بوطيب لخط الهجوم.

حرص المدير الفنى على عقد جلسة مع معاونيه اتفق خلالها على عدم المغامرة بإشراك الثنائى حمدى النقاز، الظهير الأيمن،

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ومحمود علاء، مدافع الفريق، خوفًا من تأثرهما بالإصابة، وحتى يكونا جاهزين للقاء حسنية أغادير فى ذهاب دور الـ٨ لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، المقرر يوم الأحد المقبل، بمدينة أغادير الجزائرية، حيث من المقرر أن يستمر الدفع باللاعب حازم إمام فى مركز الظهير الأيمن، بعد أن حرص جروس على الاجتماع به أمس الأول فى حضور زملائه وطالبهم بضرورة توجيه التحية له على أدائه فى لقاء القمة، وأنه قدم مستوى طيبًا ومردودًا جيدًا فى مركزه، على رغم ابتعاده عن المشاركة كلاعب أساسى فى الفترة الماضية، كما سيتم الدفع بالثنائى محمد عبدالغنى وحمدى الونش فى خط الدفاع.

من ناحية أخرى أكد أمير مرتضى منصور، المشرف

العام على الكرة، أنه تم إغلاق ملف مباراة القمة تمامًا والتركيز فى مباراة سموحة، حيث يهمنا الحصول على النقاط الثلاث والحفاظ على قمة مسابقة الدورى، مشيرًا إلى أن الجهاز الفنى يتعامل مع كل مباراة على حده، وأننا لا ننظر إلى نتائج الفرق المنافسة، ولا ننتظر مساعدة من الآخرين، وإنما يعتمد الفريق على نفسه فى المباريات.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة متمسك باستقدام حكام أجانب، وأنه خاطب اتحاد الكرة بالأمر وبشرط يكونون على مستوى مميز، ومن المصنفين فى الدوريات الأوروبية الكبرى، مشيرًا إلى أن الزمالك كان أكثر الأندية دعمًا للحكام المصريين ولكن ما حدث فى لقاء المقاولون العرب جعل الإدارة تطالب بحكام أجانب، خصوصًا أن المباريات المتبقية مهمة وحاسمة ولا تحتمل أى أخطاء.

وشدد أمير على ثقته الكبيرة فى لاعبى الزمالك، وأنهم على قدر المسئولية ويبذلون قصارى جهدهم من أجل الوصول فى النهاية إلى الهدف الذى نسعى من أجله، وخططنا له من بداية الموسم، وهو تحقيق الفوز بالبطولات لإسعاد الجماهير البيضاء.