يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه الأخير فى الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، استعدادًا للقاء سموحة، المقرر إقامته غدًا بملعب بتروسبورت فى الجولة الـ٢٤ لبطولة الدورى، يختار السويسرى كريستيان جروسن المدير الفنى، عقب المران ٢٠ لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق مصر الجديدة، والمرشح لها بقوة كل من:
محمود عبدالرحيم جنش وعماد السيد لحراسة المرمى، محمد عبدالغنى وحمدى الونش وعبدالله جمعة وحازم إمام ومحمد عبدالسلام وبهاء مجدى لخط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمود عبدالعزيز ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو لخط الوسط، يوسف أوباما ومحمد إبراهيم وأيمن حفنى وحميد أحداد وإبراهيم حسن وعمر السعيد وخالد بوطيب لخط الهجوم.
حرص المدير الفنى على عقد جلسة مع معاونيه اتفق خلالها على عدم المغامرة بإشراك الثنائى حمدى النقاز، الظهير الأيمن،
من ناحية أخرى أكد أمير مرتضى منصور، المشرف
وأشار إلى أن مجلس الإدارة متمسك باستقدام حكام أجانب، وأنه خاطب اتحاد الكرة بالأمر وبشرط يكونون على مستوى مميز، ومن المصنفين فى الدوريات الأوروبية الكبرى، مشيرًا إلى أن الزمالك كان أكثر الأندية دعمًا للحكام المصريين ولكن ما حدث فى لقاء المقاولون العرب جعل الإدارة تطالب بحكام أجانب، خصوصًا أن المباريات المتبقية مهمة وحاسمة ولا تحتمل أى أخطاء.
وشدد أمير على ثقته الكبيرة فى لاعبى الزمالك، وأنهم على قدر المسئولية ويبذلون قصارى جهدهم من أجل الوصول فى النهاية إلى الهدف الذى نسعى من أجله، وخططنا له من بداية الموسم، وهو تحقيق الفوز بالبطولات لإسعاد الجماهير البيضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر النقاز وعلاء خارج الخدمة في الزمالك لمواجهة سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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