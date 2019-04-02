اليوم.. الأهلي يواجه إنجيس الإيفواري في بطولة إفريقيا للطائرة

يلتقى الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادى الأهلى فى الثامنة مساء اليوم الاثنين نظيره إنجيس الإيفوارى على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادى بالجزيرة، وذلك فى افتتاح مشوار الفريقين ببطولة إفريقيا للطائرة التى ينظمها النادى الأهلى حتى 11 أبريل الحالى.

وكان محمد مصيلحى المدير الفنى للفريق الأول لكرة

الطائرة رجال بالنادى الأهلى قد أعلن عن القائمة التى من المقرر أن تخوض منافسات بطولة إفريقيا تلك التى ضمت كلا من: عبدالله عبدالسلام وأحمد صلاح وعبداللطيف عثمان وحسام يوسف، وأحمد سعيد وعبدالحليم عبو، ومحمد عادل وعبدالرحمن سعودى، ومحمد رمضان ومحمد معوض، وأحمد عبدالعال ومحمود رؤوف ومحمد عبدالمنعم وسيرجى بيرتسيف.

وأكد محمد مصيلحى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة

الطائرة «رجال» بالنادى الأهلى، جاهزية الفريق التامة لخوض منافسات بطولة إفريقيا التى ينظمها النادى وتستمر فعالياتها حتى 11 أبريل الجارى.

وأوضح أن الفريق جاهز للدفاع عن اللقب الذى حققه خلال الموسم الماضى، ويأمل فى الفوز به للمرة الثالثة على التوالى، فى ظل امتلاك أفضل العناصر بكافة المراكز.

وأشار إلى أن القرعة أوقعت الفريق فى مجموعة متوازنة، مشيرا إلى قوة الأندية المشاركة فى النسخة الحالية من البطولة، مشددا على أن الفريق لديه دوافع وطموحات كبيرة للفوز باللقب.