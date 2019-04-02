الأهلي يفتح خزائنه لحسم صفقة ثلاثي الإسماعيلي

فتح النادى الأهلى خزائنه من أجل التعاقد مع ثلاثى الإسماعيلى، محمد عواد، حارس المرمى، ومحمد صادق وباهر المحمدى، لاعبى الفريق الأصفر فى الموسم المقبل، خصوصًا أن الزمالك وبيراميدز بدءآ التفاوض بقوة لحسم الصفقات الثلاث.

وكلف مسئولو الأهلى إدارة التعاقدات، بقيادة عدلى القيعى، مستشار اللجنة، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، من أجل إنهاء صفقات الإسماعيلى، خصوصًا أن عواد تلقى عرضًا من الوحدة السعودى لشرائه نهائيًا مع وجود أنباء عن رغبة بيراميدز فى ضمه، بجانب أن صادق يعد من اللاعبين الموهوبين الذين لفتوا الأنظار إليهم، ويجيد اللعب فى أكثر من مركز، سواء الظهير الأيسر، أو الوسط المدافع، أو صانع الألعاب.

ويلعب أيضًا باهر المحمدى فى مركزى الظهير الأيمن وقلب الدفاع، ودخل الأهلى فى اتصالات مع إدارة الإسماعيلى من أجل التعاقد مع الصفقات الثلاث، ومعرفة المطالب المالية.

ووافق الأهلى على عرض 5 لاعبين للانضمام

للدراويش فى الموسم المقبل، وهم الحارس على لطفى وأحمد حمودى وفوزى الحناوى والفلسطينى محمود السلمى وأحمد حاتم، بخلاف أن الفريق الأحمر طلب معرفة المطالب المالية للإسماعيلى للاستغناء عن اللاعبين الثلاثة.

طلبت إدارة الأهلى من الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى، حسم ملف الصفقات الصيفية للتعاقد مع اللاعبين الجدد، وبدأ بعض الوكلاء ترشيح لاعبين للمدير الفنى من أجل التعاقد مع صفقات فى الموسم المقبل، سواء فى قلب الدفاع، أو رأس الحربة، أو صانع الألعاب.

ورحب لاسارتى بعودة عمار حمدى، صانع الألعاب المعار لنادى الاتحاد السكندرى، الذى انضم للمنتخب الأوليمبى، وظهر بمستوى طيب فى المرحلة الماضية، وانضم للمنتخب الأول.

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وراقب لاسارتى اللاعب فى الفترة الأخيرة، وأبدى قناعته التامة من أجل عودة عمار حمدى، خصوصًا

أنه لفت الأنظار إليه بشكل كبير وظهر بصورة رائعة، وطلب المدرب الأوروجويانى عودة اللاعب الصاعد.

عرض مسئولو النادى الأهلى فكرة الاعتزال فى نهاية الموسم الجارى على أحمد فتحى، ظهير أيمن الفريق، بعد أزمة مباراة القمة أمام الزمالك، يوم السبت الماضى فى الدورى.

وأثار فتحى أزمة حادة بعد جلوسه بديلًا فى مباراة القمة، ورفض الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى، فكرة الدفع به منذ عودته من الإصابة، وهو الأمر الذى فجر غضب اللاعب المخضرم صاحب الـ35 عامًا.

وقال مصدر مسئول داخل النادى الأهلى إن لاسارتى مقتنع تمامًا بالمستوى الذى يقدمه محمد هانى فى الجبهة اليمنى، موضحًا أن الأهلى يقدر تاريخ أحمد فتحى، ولا يمانع فى أن يعتزل بين صفوفه، وتتم الاستعانة به فى العمل داخل النادى.

ويرفض أحمد فتحى فكرة الاعتزال حاليًا، خصوصًا أنه يشعر بقدرته على العطاء، وطلب اللاعب حسم مصيره فى نهاية الموسم الحالى، سواء بالاستمرار، أو الرحيل عن الأهلى.

وقدم الأهلى عرضًا مماثلًا لإقناع محمد نجيب، مدافع الفريق بالاعتزال، فى الموسم المقبل، وتتجه النية لدى اللاعب لإنهاء مسيرته بعد أن أصبح خارج حسابات الجهاز الفنى.