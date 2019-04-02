6 ملايين جنيه.. دعم من وزارة الرياضة لمراكز الشباب

وافقت وزارة الشباب والرياضة على دعم مجموعة من مراكز الشباب فى مختلف المحافظات من خلال توفير الأدوات الرياضية المطلوبة بها بتكلفة إجمالية تصل إلى 5 ملايين و829 ألف جنيه.
وتتمثل تلك الاحتياجات فى أبسطة رياضية لألعاب المصارعة والكاراتيه، وترابيزات لتنس الطاولة والبلياردو بجميع مشتملاتهم، وكرات رياضية، وذلك استجابةً لمطالب مراكز الشباب.
يأتى ذلك فى إطار المتابعة الدورية لوزارة الشباب والرياضة لمراكز الشباب
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