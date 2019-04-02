جهاد جريشة حكمًا لمبارة الأهلي والاتحاد في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم (الثلاثاء)، في دوري القسم الأول، على النحو التالي:
الإسماعيلي × المقاولون (الأسبوع الـ 26) :
محمود البنا ويعاونه عبدالفتاح عريشة وأحمد نوفل،وعبدالله عكاشة حكما رابعا، وكل من عبدالعزيز السيد ومحمد عبدالعزيز حكما خامسا.
إنبي × الإنتاج الحربي (الأسبوع الـ 27) :
أحمد حمدي ويعاونه هاني العراقي
الاتحاد × الأهلي (الأسبوع الـ 27) :
جهاد جريشة ويعاونه أحمد حسام طه وهاني خيري، وعمرو الشناوي حكما رابعا، وكل من طارق مجدي وأسامة إسماعيل حكما خامسا.
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