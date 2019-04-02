أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم (الثلاثاء)، في دوري القسم الأول، على النحو التالي: الإسماعيلي × المقاولون (الأسبوع الـ 26) : محمود البنا ويعاونه عبدالفتاح عريشة وأحمد نوفل، وعبدالله عكاشة حكما رابعا، وكل من عبدالعزيز السيد ومحمد عبدالعزيز حكما خامسا. وعبدالله عكاشة حكما رابعا، وكل من عبدالعزيز السيد ومحمد عبدالعزيز حكما خامسا. إنبي × الإنتاج الحربي (الأسبوع الـ 27) : Advertisements أحمد حمدي ويعاونه هاني العراقي وخالد السيد، وعلي الكيكي حكما رابعا، وكل من حسام الجلاد ومحمد عباس قابيل حكما خامسا. الاتحاد × الأهلي (الأسبوع الـ 27) : جهاد جريشة ويعاونه أحمد حسام طه وهاني خيري، وعمرو الشناوي حكما رابعا، وكل من طارق مجدي وأسامة إسماعيل حكما خامسا.

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كانت هذه تفاصيل خبر جهاد جريشة حكمًا لمبارة الأهلي والاتحاد في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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