بالصور .. ختام بطولة مصر الدولية للدارتس بمدينة مرسى علم

أقام الاتحاد المصري للدارتس الدولية برعاية وحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر أولى بطولات الاتحاد على أرض مدينة مرسى علم بمشاركة ٧٢ لاعبا من ٨ دول (الفلبين، ألمانيا، هولندا، البحرين، الإمارات، ليبيا، اسيتونيا، ومصر).

أقيمت المباريات على مدار يومين بدأت ببطولة

استعدادية زوجى مختلط، ثم زوجى رجال وفردى رجال وفردى سيدات، وفاز بالمركز الأول فردى رجال الفلبيني "آلن"، وزوجى رجال "الإماراتى الفلبينى".

ُأُشهر الاتحاد المصرى للدراتس رسميا عام ٢٠١٧، وتعد مصر أول بلد

عربى بها اتحاد للدارتس ضمن الاتحاد العالمى، لتأتى هذه البطولة أولى بطولات الاتحاد المصري للدارتس الدولية في مصر.

هذا وقد تم اختيار مدينة مرسى علم بهدف تعظيم القيم السياحية الموجودة بها من خلال السياحة الرياضية، وذلك لاحتوائها على العديد من المحميات الطبيعية والشواطئ الجميلة وتأتي البطولة لتتيح فرصة زيارة معالم مصر السياحية والتعرف عليها.

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