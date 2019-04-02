رياضة | سان خوان يتعادل مع كولون في الدوري الأرجنتيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سان خوان يتعادل مع كولون في الدوري الأرجنتيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط سان مارتين دي سان خوان في فخ التعادل السلبي على ملعب مضيفه كولون، الإثنين، في ختام الجولة الـ24 من بطولة الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، ليعرض بقاءه في الأضواء للخطر، وذلك قبل جولة على ختام المسابقة، التي حسم لقبها راسينج.

وكان الفريقان يبحثان عن النقاط الثلاثة في المباراة التي اتسمت بالتوتر وإهدار الفرص، لتنتهي بالتعادل بدون أهداف.

وفشل كولون للمباراة الثامنة تواليا في تحقيق الفوز، بسقوطه في فخ الهزيمة أربع مرات وتعادل في مثلها، ليحتل المركز الـ21 برصيد 23 نقطة.

أما سان مارتين دي سان خوان، فإنه لا يزال في منطقة الخطر بامتلاكه لـ22 نقطة في المركز الـ23.

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بدوره تعادل سان مارتين دي توكومان، على ملعب إستوديانتيس بهدف لمثله.

تقدم أصحاب الأرض بهدف لجوناثان شونكي (51) لكن توكومان تعادل بعدها بعشر دقائق عبر جونزالو رودريجيز.

وأصبح رصيد توكومان 22 نقطة في المركز الـ25 مقابل 28 نقطة لاستوديانتيس.

وتوج راسينج بلقب الدوري للمرة الثالثة في مشواره خلال القرن الحادي والعشرين بعد أبرتورا 2001 وبطولة 2014، وهو اللقب الـ18 له في مشواره بتاريخ مشاركاته في الدوري الأرجنتيني.

ويعد راسينج ثالث أكثر الأندية الأرجنتينية تتويجا بلقب الدوري خلف ريفر بليت (36) وبوكا جونيورز (33).