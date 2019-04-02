شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر رفع الأثقال بطلا لغرب آسيا والخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

توج منتخبنا الوطني للناشئين والشباب والكبار لرفع الأثقال بالمركز الأول بالبطولات الخليجية وبطولات غرب آسيا للناشئين والشباب والكبار، التي أقميت بالعاصمة العمانية مسقط على صالة مجمع السلطان قابوس الرياضي، وسط مشاركة 12 دولة وأكثر من 100 رباع ورباعة.

وجاء تتويج المنتخبات السعودية بجميع كؤوس المراكز الأولى بعد تصدره جميع المنتخبات المشاركة في البطولات الـ6، ففي بطولات الخليج تمكن منتخب الناشئين من حصد لقب الناشئين بحصوله على 21 ميدالية ذهبية و4 فضيات، فيما تحصل منتخب الشباب على 22 ذهبية و7 فضيات، وتمكن منتخب الكبار من انتزاع 23 ذهبية و4 فضيات و5 برونزيات.

وفي بطولات غرب آسيا استطاع ناشئو الأخضر حصد 22 ذهبية و3 فضيات، وانتزع الأخضر الشاب 13 ذهبية و8 فضيات و5 برونزيات، وجاء كبار الأخضر متسيدا لمنتخبات بطولة غرب آسيا بـ17 ميدالية ذهبية و8 فضيات و4 برونزيات. وشارك منتخبنا في البطولات الـ6 بـ23 رباعا، وشهدت البطولة مشاركة المرأة السعودية لأول مرة في تاريخ رفع الأثقال السعودية بعد وجود الرباعتين العنود الخليفي وانتزاعها 6 ميداليات ذهبية ببطولتي الخليج وغرب آسيا للكبار، وزميلتها أفنان صباغ التي احتلت المركز الـ3 وحصدت 6 ميداليات برونزية، معلنتان الانطلاقة القوية للرباعة السعودية في المحافل الدولية، وتلقتا إشادة كبيرة لأدائهما وتكنيكهما المميز الذي شهد به الجميع، وفي مقدمتهم الأمين العام للاتحاد الدولي لرفع الأثقال العراقي محمد حسن جلود.

وفي السياق ذاته، حصل الرباع السعودي علي العثمان على جائزة أفضل لاعب في بطولتي الخليج وغرب آسيا للناشئين، كما حصل زميله الرباع نواف المزيدي على جائزة أفضل لاعب في بطولتي الخليج وغرب آسيا للشباب.